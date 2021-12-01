Van'da cam yüklü TIR devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Van'da cam yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Van'da cam yüklü TIR devrildi: 2 yaralı Van'ın Gürpınar ilçesinde cam yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

VAN (İHA) - - Van'da cam yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde cam yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 72 0Z 714 plakalı cam yüklü TIR, Gürpınar ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Cam kırıklarının yola saçıldığı kazada, TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, UMKE ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan 2 vatandaşın, sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Van'da cam yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Van'da cam yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Van'da cam yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

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