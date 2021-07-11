Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 155 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.

Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 155 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İpekyolu ilçesinde şüphelenilen bir araçta narkotik dedektör köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Burak Özçivit Melisa Döngel Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 09:01:13. #1.16#

title