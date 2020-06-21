Van'da 96 yaşındaki ve yeni çocuğu olan babalara kutlama
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Van'da 96 yaşındaki ve yeni çocuğu olan babalara kutlama

Van'da 96 yaşındaki ve yeni çocuğu olan babalara kutlamaVAN'ın Edremit ilçesinde Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, Babalar Günü nedeniyle ilçedeki en yaşlı baba Kazım Akgün (96), yeni çocuk sahibi olan Hayrettin Taş ve bedensel engelli Nurullah Benek'i ziyaret edip, günlerini kutladı.

21.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:21

Van'da 96 yaşındaki ve yeni çocuğu olan babalara kutlama

VAN'ın Edremit ilçesinde Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, Babalar Günü nedeniyle ilçedeki en yaşlı baba Kazım Akgün (96), yeni çocuk sahibi olan Hayrettin Taş ve bedensel engelli Nurullah Benek'i ziyaret edip, günlerini kutladı.

Edremit Belediyesi, 21 Haziran Babalar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, beraberindeki Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci ve Kültür- Sosyal İşler Müdürü Münir Kiyat ile birlikte ilçede yaşayan babaların günlerini kutladı. Başkan Vekili Baynal, ilçenin Eski Cami Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Kazım Akgün, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bebeği dünyaya gelen Hayrettin Taş ve ile Süphan Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Nurullah Benek'i ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Baynal, babaların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyleyerek, "Belediye olarak inşallah bu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sadece bir güne sığdırılmamalı. Her zaman yaşlılarımızı, engellilerimizi yalnız bırakmamalıyız. Paylaştıkça çoğalan bir sevgiye sahibiz hepimiz. Dolayısıyla sevgi şehrinde güzel Edremit'imizde bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Van'da 96 yaşındaki ve yeni çocuğu olan babalara kutlama

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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