VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü.

BAŞKALE, VAN (DHA) - Van'ın Başkale ilçesinde gece başlayan Kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 43 mahalle ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Ekipler, ana caddeler ile sokaklarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçların tamamen karla kaplandığı görüldü. İşe gidenler, araçlarını temizleyip yola çıkmaya çalıştı.

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

 Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title