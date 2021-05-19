Van'da 82 kilometrelik kanalizasyon hattı inşaatına başlandı
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Van'da 82 kilometrelik kanalizasyon hattı inşaatına başlandı

Van'da 82 kilometrelik kanalizasyon hattı inşaatına başlandı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit ilçesinde 82 kilometrelik kanalizasyon alt yapı çalışmalarının startı verildi.

Van'ın Edremit ilçesinde 82 kilometrelik kanalizasyon alt yapı çalışmalarının startı verildi.

Yaklaşık 500 günde tamamlanması planlanan 60 milyon lira bütçeli projenin başlama töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yer tesliminin yapılmasıyla yüklenici firmanın çalışmalara başladığını söyledi.

Projeyle Edremit ilçesinin büyük bölümünün kanalizasyon sorununun çözüleceğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Maliyeti yaklaşık 60 milyon lira civarında. Edremit'in yeni imara açılacak olan Elmalık bölgesi dahil diğer bütün bölgelerin kanalizasyon sorunu tamamen çözülecek. Artık Van Gölü daha temiz, daha mavi kalacak. Bu proje sayesinde Van halkının Van Gölü'yle buluşmasına imkan sağlanacak."

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas da projenin önemine değinerek, daha yaşanabilir kentler için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da turizm kenti ilçede kanalizasyon sorununu tamamen çözeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde çalışmaların startı verildi.

Programa, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu katıldı.

Van'da 82 kilometrelik kanalizasyon hattı inşaatına başlandı
Van'da 82 kilometrelik kanalizasyon hattı inşaatına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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