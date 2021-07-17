73 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

73 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 73 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Topraklı Mahallesi'nde durdurulan bir minibüste yapılan kontrollerde 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Minibüsün kapasitesinden fazla kişi alması için koltuklarının söküldüğü tespit edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aşağıgöze Mahallesi'ne bağlı İncesu mezrasında da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 Afganistan uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 73 düzensiz göçmene, Erciş Belediyesi zabıta ekiplerince çorba ve su ikramında bulunuldu.

Zabıta personeli Zerrin Şen, bitkin düşen göçmenlerin karınlarını doyurduklarını ve sağlık kontrollerinin yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede 6 ayda 890 düzensiz göçmen yakalayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 araca el koydu, 28 şüpheliye 3 milyon 376 bin 817 lira para cezası uyguladı.

73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı
73 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gökhan Çıra Deniz Akkaya Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
73 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 10:20:44. #1.15#

title