Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor
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Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor

Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor -Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: -"Bu sayının kısa bir süre sonra 1500'e çıkacağını umut ediyoruz" Van'da Türk Telekom Grubu şirketi AssisTT'in açacağı çağrı merkezi, 650 kişinin istihdamını sağlayacak.

22.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:48

Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor

-Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

-"Bu sayının kısa bir süre sonra 1500'e çıkacağını umut ediyoruz"

VAN - Van'da Türk Telekom Grubu şirketi AssisTT'in açacağı çağrı merkezi, 650 kişinin istihdamını sağlayacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türk Telekom Grubu şirketi AssisTT'in açacağı çağrı merkezi binasında incelemelerde bulunarak şirketin İdare İşleri Operasyon Müdürü Ahmet Öznaneci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, firmanın Van'da yaklaşık bir yıldır çağrı merkezi kurma çalışması yürütüldüğünü belirtti. Çağrı merkezinin açılmasının kentte gençlere iş imkanı sağlaması noktasında önemli olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "İlimizin işsizliğine bir nebzede olsa katkı sunacak bu çağrı merkezinde 650 gencimiz ağustos ayında işe başlayacak. Bu sayının kısa bir süre sonra 1500'e çıkacağını umut ediyoruz. Firmanın böyle bir çabası var. 650 gencin işe başlayacak olmasını göz önünde bulundurarak firmanın teklif ettiği kirayı kabul eden bina sahibi ve iş insanı Zahir Kandaşoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Çimento ve şeker fabrikasından daha fazla istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin faaliyete geçtikten sonra istihdamı en fazla olan işletme olacağının altını çizen Bilmez, yatırımın hayata geçiyor olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

650 kişiye yeni istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin ağustostan itibaren hizmete gireceğini dile getiren Operasyon Müdürü Ahmet Öznaneci ise "Yer bulma konusunda valimiz ile iş insanı Zahir Kandaşoğlu bize destek verdi. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Van'a büyük bir çağrı merkezi açarak hizmete başlayacağız. Bu çağrı merkezi Van'a ve bu ülkenin evlatlarına hayırlı olsun" diye konuştu.

İlde istihdamı sağlayacak çağrı merkezine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden bina sahibi Kandaşoğlu da "Valimizin teşvikiyle binamızı çağrı merkezine kiraladık. Uzun vadede iki bin kişi bu merkezde iş sahibi olacak. Yüksek bir kira talebinde bulunmadık. Van'daki işsizliğin azalmasına katkı sağlamak adına çağrı merkezinin şartlarını kabul ettik. İşe başlayacak gençlere şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Van'da 650 kişiyi istihdam edecek çağrı merkezi açılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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