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Van'da 48 öğretmenden oluşan müzik korosu sahne aldı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'da 48 öğretmenden oluşan müzik korosu sahne aldı

Van'ın Erciş ilçesinde 48 öğretmenden oluşan müzik korosu konser verdi.

ERCİŞ, VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 48 öğretmenden oluşan müzik korosu konser verdi.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, öğretmenler gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, sahne alan öğretmenleri performanslarından dolayı tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan da öğretmenlerin iki boyunca konsere hazırlandığını belirterek, koronun artık etkinliklerde sahne alacağını kaydetti

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Halk Eğitimi Müdür Halis Özdaş ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Van'da 48 öğretmenden oluşan müzik korosu sahne aldı

Van'da 48 öğretmenden oluşan müzik korosu sahne aldı

Van'da 48 öğretmenden oluşan müzik korosu sahne aldı

Van'da 48 öğretmenden oluşan müzik korosu sahne aldı

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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