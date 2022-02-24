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Narkotik polisinin sevimli dostları! Magnum ve Bobi, hassas burunlarıyla uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Narkotik polisinin sevimli dostları! Magnum ve Bobi, hassas burunlarıyla uyuşturucuya geçit vermiyor

Van'da ve Bitlis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında Türk polisine destek veren narkotik dedektör köpeği Magnum ile Bobi, 347 kilogram uyuşturucu maddeyi hassas burunları sayesinde tespit etti.

VAN (İHA) - Van'ın Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Magnum ile yapılan aramada, 290 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

NARKOTİK KÖPEKLERİ UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

Van ve Bitlis polisinin ortak çalışmasında da İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette de narkotik dedektör köpeği Bobi ile arama yapıldı. Yapılan aramada 112 paket halinde 56 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Her iki olayda yakalanan 3 şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.
Narkotik polisinin sevimli dostları! Magnum ve Bobi, hassas burunlarıyla uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik, Eroin, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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