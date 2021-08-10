Van'da 21 yeni güzergahta toplu taşıma seferleri başlatıldı
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Van'da 21 yeni güzergahta toplu taşıma seferleri başlatıldı

Van'da 21 yeni güzergahta toplu taşıma seferleri başlatıldı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki 21 yeni güzergahta ilk kez toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki 21 yeni güzergahta ilk kez toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kısa süre önce toplu taşıma filosuna kazandırdığı 54 otobüs ile hizmet ağını genişletti.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, filoya yeni eklenen otobüslerle yoğunluğun yaşandığı bölgelerdeki sefer sayılarını artırdı, kentteki 21 noktaya ise ilk kez toplu taşıma seferleri başlattı.

Yeni düzenleme ile yolcu talebinin yoğun olduğu Hacıbekir, Karşıyaka, Yalım Erez, Sürmeli, Hisar, Bayırlı, Dere, Yeni Mahallesi-Esenler, Cevdetpaşa, Süphan Eminpaşa, Şabaniye, İstasyon, Abdurrahman Gazi, İskele-Yalı, Esendere, Terzioğlu Mahalleleri ile Eski Kale Yolu, Sofubaba Erek Meydanı ile Melen Caddesi Eski Erzurum yolu, Aşağı Bakraçlı Mahallesi Gazi Osman Caddesi ve Organize Sanayi Bölgesi güzergahlarına yeni hatlar verildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, açılan yeni hat ve otobüslerle Van ve Erciş'te 67 güzergah 1300 kilometrelik yol ağında 2 bin 318 durakta hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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