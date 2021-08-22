Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van polisi, İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde düzenlediği operasyonda 16 bin 200 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

1300 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonucu İpekyolu ilçesine bir iş yerinin deposunda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 31 koli içerisinde 16 bin 620 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi (1)
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi (1)
Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki yönetmelikte değişiklik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 22:04:42. #1.14#

title