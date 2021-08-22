Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi

Van polisi, İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde düzenlediği operasyonda 16 bin 200 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

1300 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık takip sonucu İpekyolu ilçesine bir iş yerinin deposunda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 31 koli içerisinde 16 bin 620 parça halinde 1300 adet tabanca ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan