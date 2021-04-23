Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısı yapıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantı, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan'ın yanı sıra Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı.

22 gündem maddesi ve 5 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda il sınırları içinde faaliyet gösteren T plakalı ticari taksilerin, H plakalı özel halk otobüslerinin, M plakalı ve V plakalı minibüslerin ücret artırım talepleri görüşülüp alt komisyona sevk edildi. Ayrıca ilçelerde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Aday Yetiştirme Sınavı güzergahlarının belirlenmesi, parkomat ücretleri gibi birçok konuda da önemli kararlar alınarak alt komisyona havale edildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı
Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesinden UKOME toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:46:24. #1.15#

title