Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

14.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:11
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, '14 Mart Tıp Bayramı' nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek fidesi takdim ederek günlerini kutladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, '14 Mart Tıp Bayramı' nedeniyle sağlık çalışanlarına çiçek fidesi takdim ederek günlerini kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, korona virüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü ve halk sağlığı personelini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Furkan Gümüş'e ve sağlık çalışanlarına çiçek fidesi hediye etti.

Van geneli korona virüs test sonuçlarının çıktığı Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı halk sağlığı laboratuvarının çalışanlarına tek tek çiçek fidesi dağıtan Daire Başkanı Selma Biçek, "Bir yılı aşkın süredir, içinde bulunduğumuz korona virüs pandemisi sürecinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarına üstün gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak özellikle kadın sağlıkçıların her zaman yanındayız. Bugün de onların çalışmalarını ve onları görmek için buraya geldik. 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum, önümüzdeki süreç için kendilerine kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Birol Güven Prens Harry Hakan Yılmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:16:15. #1.14#
title