Van akdamar kilisesi'nde 7'inci ayin

08.09.2019 11:40

VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi 7'inci ayine ev sahipliği yapıyor. Ayin için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi de Van'a geldi.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Bugün yapılan ayin için adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksiklikler tamamlandı. Yılda bir gün Eylül ayının ikinci pazarı yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıdı kişi de kente geldi. Törene katılacak olanlar bugün saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı.

Ayin için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adaya geçmek isteyenler, Akdamar iskelesinde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle adaya ulaştı. Öğlen saatlerinde başlaması beklenen ayini Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan, yönetecek.

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor. Din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan, ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, 95 yıl aradan sonra ilk defa ilk 2010 yılında ayıne ev sahipliği yaptı

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU-Orhan AŞANVAN, (DHA)-

Kaynak: DHA