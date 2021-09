Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor

Herkesin farklı alışkanlıkları vardır. Fakat bazı insanların alışkanlıkları, diğer insanlara benzemiyor. Hatta biraz da sıra dışı kalıyor. O alışkanlıklara sahip insanlardan biri de dövme sanatçısı olan Michell. Genç kadın, 10 yıldan beri düzenli olarak kan içiyor.

İLK OLARAK 19 YAŞINDA BAŞLADI

Mynet'in aktardığına göre Michelle, kan içme alışkanlığına ilk olarak 19 yaşında başladı. 10 yıldır devam eden alışkanlık ise bir süre sonrasında bağımlılığa dönüştü. Michelle, her gün kan içmeden durmadığını itiraf etti. Suyun insanlar için önemine değinen Michelle, kanın kendisi için bu denli mühim olduğunu söyledi. Günün her saatinde kan içebildiğinden söz eden Michelle, kanın ona her zaman çok çekici göründüğünü belirtti.

KAHVESİNE BİLE KAN KATIYOR

Kahvesine ve yaptığı yemeklere bile kan katan kadın, 10 yıllık süre içinde yaklaşık olarak 5 bin litre kan içtiğinden söz etti. Bu miktar standart boyutlardaki 23 küvet dolusu kan anlamına geliyor. Kan içmediği zamanlarda kendisini kötü ve mutsuz hissettiğini vurgulayan Michelle çoğunlukla domuz kanı tüketiyor. Bazen inek kanı içse de Michelle, domuz kanının daha tuzlu ve lezzetli olduğunu belirtiyor. Michelle, gönüllü insanlar bulduğunda ise onların kanını içiyor. Direkt olarak insan kanı emen Michelle'nin bu hali pek çok kişiye vampirleri anımsatıyor.

ALIŞKANLIĞINI BIRAKMAMAKTA KARARLI

Michelle'nin bağımlılığını öğrendikten sonra annesi kızını bir doktora gitmesi için ikna etmek için uğraştı. Annesinin ricasını kırmak istemeyen Michelle, bağımlılığının yarattığı etkileri görmek için bir doktorlar görüştü. Doktorla olan görüşmesinde kan içmeye devam etmesi durumunda fazla demir alımı yüzünden kalp ve karaciğerinin zarar görebileceğini öğrendi.Michelle, kan içmenin vücuduna verebileceği zararlarını öğrense de bu alışkanlığı bırakmayacağını söylüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri