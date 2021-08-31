VALORANT Kafe Turnuvaları Türkiye'nin 15 farklı şehrinde başlıyor!
VALORANT Kafe Turnuvaları Türkiye'nin 15 farklı şehrinde 20 den fazla turnuva ile 4 Eylül tarihinde başlıyor. Riot Games internet kafelerin açılması ve aşılama çalışmasının devam etmesi ile LAN turnuvalarına başlama kararı aldı. İşte bu turnuvalardan ilki şu an en popüler FPS oyunu olarak anılan VALORANT!
Turnuva 4 Eylül tarihinde başlayacak olup 12 Eylül tarihine kadar son sürat devam edecek. Riot Games'in bu turnuva ile birlikte internet kafe turnuvalarını hızlandırılacağı bekleniliyor!
VALORANT KAFE TURNUVALARININ GERÇEKLEŞECEĞİ YERLER
04.09.2021
Mega
Bahçelievler Mah. 1804 Sk. No: 10 Yenişehir/Mersin
04.09.2021
Xir
Gazi Paşa Mh Şht. Hüseyin Var Sk. No: 11/A Xir, 55400 Bafra/Samsun
04.09.2021
Galaxy
Kemalpaşa, 1804. Sk. No: 4, 34295 Küçükçekmece/İstanbul, Turkey
04.09.2021
Tekno Net Game Center
Bahariye Mah Zübeyde Hanım Cad No: 8/A İzmir/Karşıyaka
04.09.2021
Gaming Zone Espor
Pınartepe, Avrupa Cd. 89/d, 34500 Büyükçekmece/İstanbul
05.09.2021
Anka Espor
Meşrutiyet, Konur Sok. No: 24/A, 06420 Çankaya/Ankara
05.09.2021
Vip Game
Cemalpaşa Mh. 63006 Sk. Şanal Apt. 30/A Seyhan/ ADANA
05.09.2021
Flamingo Game Arena
Osman Yılmaz, Şht. Numan Dede Cd. No: 36, 41400 Gebze/Kocaeli, Turkey
05.09.2021
Haydar Gamezone
Peker Mah Avni Gemicioğlu Cad No: 63 Manisa/Şehzadeler
05.09.2021
Estanbul Gaming Center
19 Mayıs Mahallesi, Aytekin Kotil Cd. No: 1C, 34363 Şişli/İstanbul
11.09.2021
Discovery
Abdülaziz, Atatürk Cd. no: 9 D: 201, 42000 Meram/Konya
11.09.2021
Playmaker(Vitamin)
İncilipinar Mah. 36001 sk. Beraat apt altı. NO: 5/D Gaziantep/Şehitkamil
11.09.2021
Aso Gamer House
Ömerağa Mahallesi kat 1 no 78, belsa plaza, Ömerağa Mahallesi, Abdurrahman Yüksel Cd., 41100 İzmit, Turkey
11.09.2021
Hakan Espor Cafe
Ahatlı Mah 3140 Sok No: 5/a İrem Apt Antalya/Kepez
11.09.2021
Paris İnternet
Seyyid Ömer Mahallesi, Hekimoğlu Alipaşa Cd No: 166, 34098 Fatih/İstanbul
12.09.2021
Dikkat
Kızılay, Ziya Gökalp Cd. No: 27/1, 06420 Çankaya/Ankara
12.09.2021
Dev
Kurtuluş mahallesi Mustafa Mercanoğlu Caddesi 67 Sk No: 15 Hatay/İskenderun
12.09.2021
Gamepoint
Semerciler, Ambarlı Sk. No: 15, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
12.09.2021
Berk Net E-spor Cafe
Çamlaraltı Mah 6045 Sok No: 7 Denizli/Pamukkale
12.09.2021
XBase E-Sports
Hürriyet, 18. Aydın Sk. 44a, 16170 Osmangazi/Bursa
ÖDÜLLER
- Takım: 5 adet VALORANT Sırt Çantası
- Takım: 5 adet 100 TL'lik Hediye Çeki
- Takım: 5 adet 75 TL'lik Hediye Çeki
- Takım: 5 adet 50 TL'lik Hediye Çeki
Kaynak: Playerbros