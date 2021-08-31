VALORANT Kafe Turnuvaları Türkiye'nin 15 farklı şehrinde başlıyor!

VALORANT Kafe Turnuvaları Türkiye'nin 15 farklı şehrinde 20 den fazla turnuva ile 4 Eylül tarihinde başlıyor. Riot Games internet kafelerin açılması ve aşılama çalışmasının devam etmesi ile LAN turnuvalarına başlama kararı aldı. İşte bu turnuvalardan ilki şu an en popüler FPS oyunu olarak anılan VALORANT!

Turnuva 4 Eylül tarihinde başlayacak olup 12 Eylül tarihine kadar son sürat devam edecek. Riot Games'in bu turnuva ile birlikte internet kafe turnuvalarını hızlandırılacağı bekleniliyor!

VALORANT KAFE TURNUVALARININ GERÇEKLEŞECEĞİ YERLER

04.09.2021

Mega

Bahçelievler Mah. 1804 Sk. No: 10 Yenişehir/Mersin

04.09.2021

Xir

Gazi Paşa Mh Şht. Hüseyin Var Sk. No: 11/A Xir, 55400 Bafra/Samsun

04.09.2021

Galaxy

Kemalpaşa, 1804. Sk. No: 4, 34295 Küçükçekmece/İstanbul, Turkey

04.09.2021

Tekno Net Game Center

Bahariye Mah Zübeyde Hanım Cad No: 8/A İzmir/Karşıyaka

04.09.2021

Gaming Zone Espor

Pınartepe, Avrupa Cd. 89/d, 34500 Büyükçekmece/İstanbul

05.09.2021

Anka Espor

Meşrutiyet, Konur Sok. No: 24/A, 06420 Çankaya/Ankara

05.09.2021

Vip Game

Cemalpaşa Mh. 63006 Sk. Şanal Apt. 30/A Seyhan/ ADANA

05.09.2021

Flamingo Game Arena

Osman Yılmaz, Şht. Numan Dede Cd. No: 36, 41400 Gebze/Kocaeli, Turkey

05.09.2021

Haydar Gamezone

Peker Mah Avni Gemicioğlu Cad No: 63 Manisa/Şehzadeler

05.09.2021

Estanbul Gaming Center

19 Mayıs Mahallesi, Aytekin Kotil Cd. No: 1C, 34363 Şişli/İstanbul

11.09.2021

Discovery

Abdülaziz, Atatürk Cd. no: 9 D: 201, 42000 Meram/Konya

11.09.2021

Playmaker(Vitamin)

İncilipinar Mah. 36001 sk. Beraat apt altı. NO: 5/D Gaziantep/Şehitkamil

11.09.2021

Aso Gamer House

Ömerağa Mahallesi kat 1 no 78, belsa plaza, Ömerağa Mahallesi, Abdurrahman Yüksel Cd., 41100 İzmit, Turkey

11.09.2021

Hakan Espor Cafe

Ahatlı Mah 3140 Sok No: 5/a İrem Apt Antalya/Kepez

11.09.2021

Paris İnternet

Seyyid Ömer Mahallesi, Hekimoğlu Alipaşa Cd No: 166, 34098 Fatih/İstanbul

12.09.2021

Dikkat

Kızılay, Ziya Gökalp Cd. No: 27/1, 06420 Çankaya/Ankara

12.09.2021

Dev

Kurtuluş mahallesi Mustafa Mercanoğlu Caddesi 67 Sk No: 15 Hatay/İskenderun

12.09.2021

Gamepoint

Semerciler, Ambarlı Sk. No: 15, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

12.09.2021

Berk Net E-spor Cafe

Çamlaraltı Mah 6045 Sok No: 7 Denizli/Pamukkale

12.09.2021

XBase E-Sports

Hürriyet, 18. Aydın Sk. 44a, 16170 Osmangazi/Bursa

ÖDÜLLER