VALORANT'ın Yeni Raporlama Sistemi: ALARMBOT

VALORANT Türkiye Topluluk Yöneticisi Bahadır "Dunpy" Güven, oyun içerisindeki "sıfır tolerans" olarak görülen davranışlara daha etkili ve hızlı yaptırım uygulanması adına hazırlanan yeni raporlama sistemi ALARMBOT'u duyurdu. Özellikle kadın oyuncuların oyun içerisinde karşılaştığı en uç olumsuz davranışların cezalandırılmasını hedefleyen sistemin bütün detayları Dunpy'nin anlatımı ile haberin devamında!

Şimdilik sadece Türkiye'de uygulanacak olan yeni sistem, umarız ki kadınların neredeyse her gün karşılaştıkları saygı sınırlarını aşan hareketlerin önüne geçer ve hepimiz için daha sağlıklı bir oyun ortamı sunmada katkı sağlar. Espor Gazetesi olarak, VALORANT Türkiye topluluğu içerisindeki kadınların oyun içerisinde yaşadıkları sorunları göz ardı etmeyen ve bunu düzeltmek adına harekete geçen VALORANT Türkiye'ye teşekkür ederiz! Daha sağlıklı bir oyun ortamında görüşmek üzere!

Karşınızda yeni raporlama sistemi: ALARMBOT

Özet Geç: VALORANT oynarken karşılaştığınız, sıfır tolerans kategorisine giren davranışlarda bulunan oyunculara karşı daha hızlı aksiyon almak istiyoruz. Bunun için de alarmbot@riotgames.com adresini ve Destek Ekibi'ni harekete geçirdik. Sıfır tolerans kategorisinde karşılaştığınız davranışları bize buradan iletebilirsiniz.

Bir süredir hepimiz için ciddi rahatsızlık sebebi olan önemli bir konuda harekete geçme zamanı geldi. VALORANT oynarken karşılaştığımız bazı oyuncular hiçbir şekilde kabul edilemeyecek seviyelere ulaşan davranışlarda bulunabiliyor. Geçtiğimiz senenin ikinci yarısında VALORANT Sosyal Dinamikler & Oyuncu Dinamikleri ekibi ile toplanarak Türkiye özelinde harekete geçmek için gerekli hazırlıkları yaptık.

Şimdi de sıra işin en önemli kısmına geldi: Daha keyifle oyun oynayabileceğimiz bir ortam yaratmak isteyenler ile birlikte çalışmaya başlamak. Bunu nasıl yapacağımızı anlatırken size hangi tür davranış ve oyuncuları hedef alacağımızdan, nasıl bir sistem ile çalışacağımızdan, cezalardan ve biraz da gelecek planlarımızdan bahsedeceğiz.

Hangi davranışlar hedef alınıyor?

Bu sistem için hedefe aldığımız davranışlar "sıfır tolerans" kategorisinde gördüklerimiz. "Sıfır tolerans derken ne kastediyorsunuz?" derseniz daha önce karşılaşmamış olanlar için açıklayalım. Başka oyunculara karşı olumsuz davranışları en uç noktalarda sergileyenlerin en ağır cezalara, en hızlı şekilde kavuşması sıfır tolerans yaklaşımımızın sonucu. Ayrımcılığın her türü, kutsal değerlere hakaret, suç olarak değerlendirilebilecek fiziksel şiddet tehditleri bunların başında gelenler.

Tüm oyuncularımıza güvende hissedecekleri, keyif ile oyun oynayabilecekleri ve iletişim kurmaktan çekinmeyecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Günümüzde bu konuda en büyük sıkıntıyı ise ne yazık ki kadın oyuncularımızın yaşadığını gözlemliyoruz. Bu sorunun sadece oyunlarda değil, gündelik hayatta da giderek artması bizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Sonuç olarak kendi alanımızda hem bu soruna hem de aşırı olumsuz davranışlara karşı ekstra önlemler almak için harekete geçtik.

Diğer kötü davranışlar ne olacak?

Oyunuma hala hakaret eden, oyunu sabote eden oyuncular geliyor, diyebilirsiniz. Her ne kadar oyun düzenini bozan davranışlar olsalar da "sıfır tolerans" kategorisi altında yer almadıkları için bu tarz davranışlara karşı şikayetlerinizi oyun içi raporlama sistemi üzerinden bekliyoruz. Burada bir iyi haber vermek gerekirse son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden iletilen benzer davranışları incelediğimizde çoğuna rapor sistemi üzerinden işlem uygulandığını gördük. Doğru raporlamaya ve raporlatmaya devam.

Temizliğe hazırım, ne yapmam lazım?

Sistemimiz aslında çok basit. Sıfır tolerans kategorisinde davranışlarla karşılaştığınız zaman herhangi bir yol ile ekran görüntüsü veya video kaydını alıp bu davranışta bulunan oyuncunun Riot ID'sini bize alarmbot@riotgames.com adresi üzerinden veya oyuncu destek sistemi üzerinden "Oyuncu Raporla" seçeneği altından iletin.

Raporladığınız oyuncu ile karşılaştığınız tarih ve kendi Riot ID'nizi de eklerseniz süreci daha da hızlandırabilirsiniz. Bu süreçte özel olarak çalışacak ekibimiz, kanıtlarınızı inceleyip olumsuz davranışı doğruladığı zaman size e-posta veya bilet üzerinden dönüş yaparak raporun cezaya dönüştüğünü müjdeleyecek.

Bu sistem ile bizim için kabul edilemez davranışlara karşı aldığımız aksiyonları daha da hızlandırmak istiyoruz. Hem sizin katkınız hem de cezaların caydırıcılığı ile amacımıza da daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz.

Ne tür cezalar verilecek?

Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz; bir yandan da bazı oyunculara bir seferlik reform şansı sağlamakta fayda görüyoruz. Sonuç olarak sergilenen olumsuz davranışın ciddiyetine bağlı olarak bazı oyuncuların hesapları kalıcı olarak uzaklaştırılacak, bazı oyuncular ise 7 veya 14 gün uzaklaştırma ile başlayıp tekrar eden davranışlarında kalıcı uzaklaştırmayla karşılaşacak. Ek olarak, farklı hesaplardan düzenli olarak bu tarz davranışlarda bulunan oyuncuları tespit ettiğimiz takdirde ana hesaplarını da hedef almak üzerine çalışıyoruz.

Bu kalıcı bir sistem mi? Başka sistemler gelecek mi?

Bahsettiğimiz uygulama şimdilik sadece Türkiye'ye özel ve beklentimiz, kalıcı olmaması. Bunun sebebi ise yeni ve otomatik sistemler geldikçe, Alarmbot gibi çözümlere ihtiyaç kalmayacağını düşünmemiz. Bir yandan da bize ulaştırdığınız ve ceza alan tüm davranışlarda geçen sözleri ve kelimeleri, gelecek olan bu otomatik sistemleri beslemek için kullanacağız. Böylece hayata geçtikleri zaman yeni otomatik sistemlerin de şimdiye kadar yapılan uygulamanın tüm deneyimine sahip olmasını bekliyoruz. VALORANT Sosyal Dinamikler & Oyuncu Dinamikleri ekibinin üzerinde çalıştığı ve oyuna sunduğu tüm yenilikleri haberler sayfasından takip edebilirsiniz.

Bu süreçte sizden gelen rapor ve geri bildirimleri takip ederek geliştirebileceğimiz her detayı değerlendireceğiz. Size daha iyi bir deneyim sunabilmemiz için yorumlarınızı sakınmayın ve lütfen bize iletin. Bu adımımızın etkilerini kısa zamanda görmeyi umuyoruz. Çok daha iyi bir VALORANT deneyimi, kendimizin ve sevdiklerimizin huzur içinde oyun oynayabilmesi için bu bu süre boyunca katkıda bulunacak herkese de şimdiden sonsuz teşekkürler.

SSS

Neden sadece Türkiye?

Bu çözüm yolunu dünya çapında kullanmadan önce test etmek istedik. Dünya genelindeki büyüklüğü ve topluluğunun genişliğinden ötürü Türkiye bu test için bizce doğru karar oldu.

Neden bu kadar uzun sürdü?

Takımca, hedeflerimizin tüm Riot bölgelerinde ve VALORANT takımı özelinde anlaşıldığından ve kabul edildiğinden emin olmak istedik. Bu süreçlerin sonucunda da test aşamasına şu anda gelebildik.

Neden sadece VALORANT?

Amacımız bu sistemi test etmek olduğu için öncelikle tüm oyuncularımızın sınırlı bir kısmı üzerinde denemek istedik. Bu yüzden de öncelikle sadece VALORANT ve Türkiye'de başladık.

Neden sadece sıfır tolerans bu sisteme dahil?

Oyun içi rapor sisteminin, kalan davranışlarda bizi tatmin edecek şekilde çalıştığını düşünüyoruz. Alarmbot ile hedef aldığımız davranışların tüm oyuncular üzerindeki negatif etkisi çok fazla ve açıkçası bu davranışların sıklığı bizim görmek istemediğimiz seviyede. Bu yüzden sıfır tolerans gösterdiğimiz davranışlara daha hızlı müdahale edebilmek için bu adımı attık.

Geçmişe dönük raporlama yapabilir miyim?

Evet, elinizde yakın geçmişte yaşadığınız, sıfır tolerans kategorisine giren bir olay varsa gönderebilirsiniz. Eğer halihazırda ilgili oyuncu hakkında işlem yapılmadıysa incelemeye alınacaktır.

Bunun normal raporlama sisteminden farkı ne? Oyun içinde de raporlamam gerekiyor mu?

Bu oyun içi raporlama sisteminden farklı; tabii ki oyun içi raporlama sistemini de kullanmaya ve arkadaşlarınıza kullandırmaya devam etmek gerekiyor. Doğru kullanımın hem sistemin gelişmesinde hem de oyun düzenini bozucu oyuncuların takibinde faydası büyük.

Her raporum cezaya dönüşecek mi?

Doğru raporlanan ve makalede bahsettiğimiz davranışları gösteren tüm oyuncular bu sistem tarafından cezalandırılacak. Fakat sıfır tolerans kategorisinde olmayan ve oyun içi rapor sistemi üzerinden raporlanması yeterli olan davranışlarda bu sistem üzerinden aksiyon alınmayabilir.

Alarmbota yolladığım birinin ceza aldığını bilecek miyim?

Evet, gönderdiğiniz rapor sonucunda ceza verildiyse bunun bilgisi size de iletilecek.

Destek bileti atmak istiyorum, nasıl yapabilirim?

Daha önce bilet sistemini hiç kullanmadıysanız, https://support-valorant.riotgames.com/hc/tr/ adresi üzerinden "Bilet Gönder" bağlantısına tıklayarak bilet gönderebilirsiniz.

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/community/karsinizda-yeni-raporlama-sistemi-alarmbot/

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