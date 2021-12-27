VALORANT'ın 18. Ajanı hakkında bildiklerimiz

2022'de yayınlanacak olan VALORANT'ın 18. ajanı ile ilgili ayrıntılar ve ipuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kod adı "Sprinter" (Koşucu) olan ve Filipinlerden gelen ajanımız ile ilgili şimdiye kadar öğrendiklerimiz haberin devamında!

Chamber'ın VALORANT'ın ajan havuzuna yerleşmesinin ardından herkesin gözü, yeni gelecek ajana çevrildi. Şimdiye kadar, yeni ajan ile ilgili küçük bilgilere erişebildik:

VALORANT'IN 18. AJANIN DETAYLARI: YETENEKLERİ OYNANIŞI VE DAHA FAZLASI

18. ajan ile ilgili ilk bilgilere bu yılın Haziran ayında erişildi. ValorLeaks Twitter hesabının veri madenciliği ile eriştiği bilgilere göre yeni ajanımızın kod ismi "Sprinter".

Kod isimleri, Riot tarafından sıkça kullanılıyor, ancak ajanların isimleri ile birebir ilişkili olmuyor. (Yoru için Foxtrot, Chamber için Dead Eye gibi isimler kullanılmıştı). Ancak "koşucu" kod ismi, bize ajanın yetenekleri ve muhtemel oynanış stili ile ilgili ipuçları veriyor.

Ajan ile ilgili bir diğer ipucu da Riot tarafından 12 Aralık'ta, VALORANT Champions 2021 finalleri yayınından önce verildi. Yayının hemen öncesinde gösterilen klipte yeni ajanımıza ait olduğu düşünülen bir kadın sesi"İstersem onlara gününü gösteririm. Yolumuzun üstünde düşmanlar mı var? Umarım şimşek tarafından çarpılmaktan hoşlanıyorlardır. Hazır olun, ben çok hızlıyım." sözlerini ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Ajanların Durumu - Aralık 2021" makalesinde de, yeni ajanımız ile ilgili bir görsel paylaşıldı ve kendisinin Filipinli olduğuna dair ipuçları verildi ve hızı ile diğer ajanların önüne geçeceği öne sürüldü:

Mga kaibigan ko, (Filipince "arkadaşlarım" demek)

Bunun bir gelenek haline gelip gelmediğinden emin değilim ama birçoğunuzun önce sayfanın en altına inerek ufukta neler olduğuna baktığından eminim. Hepimizin enerjisini yenilemiş, yeni ve beklenmedik zorlukları göğüslemeye hazır olarak önümüzdeki yıla gireceğini umuyorum. Önümüzdeki yılda gelecek ajan, kadroda herkese tozunu yutturacak, rekabeti şoklayacak ve çatışmaların ortasına havalı bir şekilde kayarak dalacak.

O gelmeden önce olağan kış aramızı verecek, dinlenecek ve bir sonraki yıla kendimizi hazırlayacağız.

Maraming salamat! (Filipince "çok teşekkürler" demek)

VALORANT 18. AJANIN ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni ajanın oyuna resmi olarak eklenmesi daha uzun bir süre alacak gibi görünüyor. Riot'un normalde izlediği yayın takvimini göz önünde bulunduracak olursak ajanın, 4. Bölüm 1. Kısım ile beraber, 12 Ocak 2022'de çıkması bekleniyor. Ancak devam eden Yoru dengeleme çalışmaları nedeniyle yeni ajanın çıkışı ertelenebilir.

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