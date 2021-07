VALORANT Challengers Aşama 3 Hafta 1 Ana Etkinliği başlıyor!

Karşılaşmaların başlamasına saatler kaldı! Biz de sizler için günün karşılaşmalarına dair detayları derledik.

Espor ekosisteminin günlerdir merakla beklediği VALORANT Challengers Aşama 3 Hafta 1 Ana Etkniliği başlıyor. Bu haberimizde sizlere maça/maçlara dair detaylardan bahsedeceğiz. İsterseniz hızlıca detaylara geçelim.

Günün karşılaşmaları iki kanal üzerinden yayınlanacak. Öncelikle birinci kanalda yayınlanacak maçları anlatıp sonrasında ikinci kanalda yayınlanacak maçlara geçeceğiz.

Kanal 1 ()

1. kanalın ilk karşılaşması Oxygen Esports - Fire Flux Esports arasında geçecek. Oxygen Esports, kuruluş açısından daha eski ve tecrübeli bir takım olsa da UNLOST ve Marqnue önderliğinde kurulan Fire Flux Esports elemelerde gösterdiği performansla kendini kanıtladı. Oxygen Esports'tan ayrılan "Turko"nun yokluğu acaba bu karşılaşmanın sonucuna etki edebilecek mi? Bu sorunun cevabını yaklaşık 1 saat 30 dakika sonra öğrenmiş olacağız.

İkinci karşılaşma ise BBL Esports - OtherSide Esports arasında geçecek. Son zamanlarda yaptığı transferler ve değişiklikler ile gündeme gelen BBL Esports, maçın favorisi olarak görünüyor. BBL Esports'un favori görünmesi ise sizi gaflete düşürmesin. OtherSide Esports ise yaptığı değişiklikler ve yürüttüğü programlar ile gerçekten kendine güç katmış gibi görünüyor. Bu karşılaşma ise ilk karşılaşmanın hemen ardından başlayacak.

Kanal 2 ()

2. kanalın ilk karşılaşması Zero Zone - SuperMassive Blaze arasında geçecek. Fred gibi büyük bir silah gücünü kaybeden Zero Zone acaba yeni kurulan SuperMassive Blaze takımına karşı başarılı olabilecek mi? Bu karşılaşmanın favorisini şu an için söylemek güç çünkü iki takımın da zayıf olduğu noktalar mevcut. SuperMassive Blaze tarafına baktığımız zaman Türkiye'nin en iyi aimlerininin bir araya toplandığını görüyoruz. Eleme maçlarında ise IGL eksikliğinin zaman zaman hissedildiğini görmüş olduk. Melih Karaduran (pAura) ne kadar başarılı bir IGL olsa da bazı noktalarda eksiklerinin olduğu izleyiciler ve diğer takımlar tarafından görüldü.

Zero Zone - SuperMassive Blaze karşılaşmasının hemen ardından başlayacak karşılaşma ise Futbolist - Team Aurora olacak. Bu karşılaşmanın favorisi ise Futbolist olarak görülüyor ancak Team Aurora'yı da hafife almamak gerek. Bu karşılaşmanın da en az diğer 3 karşılaşma kadar konuşulacağından şüpheniz olmasın.

Maçların kazananları bir üst tura geçerken kaybedenleri ise "Lower Bracket"e düşecek. Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar dileriz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros