Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Yeşilırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı'na Katıldı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen ve Meclis Toplantısı Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen ve Meclis Toplantısı Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi Mesut Er ve Birlik Müdür V. Mustafa Örgüt yer aldı.

YHKB Başkanı Amasya Valisi Mustafa MASATLI toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre çalışan, Tüzüğünde de belirtildiği gibi Yeşilırmak Havzasında kirliliği ortaya çıkaran etmenlerin ortadan kaldırılması ve Yeşilırmak Havzasında bulunan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ekonomik-sosyal kalkınmanın sağlanmasına yönelik planlar, programlar yapmak, projeler uygulamak üzere kurulmuş bir birliktir.

Bugüne kadar Birlik bünyesinde önemli çalışmalar yapılmış, bölgesel kalkınma için plan ve projeler hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Avrupa Birliği destekli SKE Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında da, TR83 Bölgesinde 181 adet proje başarı ile uygulanmıştır. Halen ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından teklif çağrılarına çıkılan program ve projeler için bölgeye teknik destek sağlanmakta ve projeler hazırlanarak uygulanmaktadır.

Birliğimiz tarafından yürütülmekte olan ve ilgili kurumlara sunulan başlıca projeler ise şunlardır: 'Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi', 'TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi', 'Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi', 'TR83 Bölgesi Yeşilırmak Havzasında Nehir Havza Yönetim Planı Kapsamında Su Verimliliği Projesi', 'İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Projesi', 'İklim Değişikliği ile Başa Çıkmaya Yönelik Yapay Zeka Uygulamaları Projesi'. Hazırlanan bu projelerin bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Açılış konuşmasının ardından, YHKB 2020 mali yılı kesin hesabının kabul ve tasdiki, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait aylık cetvellerin tetkiki ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin yürüttüğü çalışma konuları görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Habermetre