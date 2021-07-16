Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ 15 Temmuz Şehitlerimiz Mustafa AVCU ve Ali KARSLI'nın Kabirlerini Ziyaret Etti
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Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ 15 Temmuz Şehitlerimiz Mustafa AVCU ve Ali KARSLI'nın Kabirlerini Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ 15 Temmuz Şehitlerimiz Mustafa AVCU ve Ali KARSLI'nın Kabirlerini Ziyaret Etti
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Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ 15 Temmuz Şehitlerimiz Mustafa AVCU ve Ali KARSLI'nın Kabirlerini Ziyaret Etti15 Temmuz darbe girişiminde vatanın birliği, dirliği ve bütünü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen 15 Temmuz şehitlerimiz Mustafa Avcu ve Ali Karslı düzenlenen törenlerle...

Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ 15 Temmuz Şehitlerimiz Mustafa AVCU ve Ali KARSLI'nın Kabirlerini Ziyaret Etti15 Temmuz darbe girişiminde vatanın birliği, dirliği ve bütünü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen 15 Temmuz şehitlerimiz Mustafa Avcu ve Ali Karslı düzenlenen törenlerle kabirleri başında anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi beraberinde Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ile birlikte 15 Temmuz Şehidimiz Mustafa Avcu'nun Eskikaradona Köyü'ndeki kabrini ve ailesini ziyaret etti. Valimiz Sayın Mustafa C¸iftc¸i ve protokol üyeleri 15 Temmuz Şehidimiz Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlıgˆındaki kabrini de ziyaret ederek şehitlerimiz için dualar edildi. Sayın Valimiz ve protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle de bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ 15 Temmuz Şehitlerimiz Mustafa AVCU ve Ali KARSLI'nın Kabirlerini Ziyaret Etti - Haberler
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