Valimiz Hüseyin Öner, TKDK hibe desteğiyle Akyaka köyünde yapılan Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu (07.07.2021)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Hüseyin Öner, TKDK hibe desteğiyle Akyaka köyünde yapılan Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu (07.07.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, TKDK hibe desteğiyle Akyaka köyünde yapılan Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu (07.07.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hüseyin Öner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanan 100 baş hayvan kapasiteli "Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu.

Valimiz Hüseyin Öner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanan 100 baş hayvan kapasiteli "Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve TKDK İl Koordinatörü Ahmet Akıllıgil ile birlikte merkeze bağlı Akyaka köyünde yapılan ve faaliyete başlayan hayvancılık işletmesinde incelemede bulunan Valimiz, üretimi yapılan hayvan ırkı ile buzağı ve süt üretimi hakkında işletme sahibi Vedat Özgür'den bilgi aldı.

İşletme içerisindeki ahırda kendi eliyle buzağıları besleyen Valimiz, TKDK'nın tarım ve hayvancılığı destekleyici nitelikte ki bu hibelerinin Ardahan tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Tarım ve Hayvancılığı geliştirmeye yönelik devletin hibe ve desteklemelerinin devam edeceğini de belirten Valimiz, imkanı olan her üreticinin bu hibe desteklerinden faydalanması gerektiğini dile getirdi.

Valimiz, işletme sahibi Vedat Özgür'e hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Hüseyin Öner, TKDK hibe desteğiyle Akyaka köyünde yapılan Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu (07.07.2021) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:27:27. #1.15#

title