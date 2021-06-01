Valimiz Abdullah Ayaz Şabanözü Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Valimiz Abdullah AYAZ 01 Haziran 2021 Salı günü Şabanözü Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valimiz Abdullah AYAZ 01 Haziran 2021 Salı günü Şabanözü Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid UZUN, Şabanözü Belediye Başkanı Faik ÖZCAN, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan GENÇ ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Valimiz AYAZ, Rehabilitasyon Merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Tamamlandığında, engelli bireylerin sosyo-ekonomik yaşantılarını desteklemeyi ve meslek edinmelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Katıl Üret Paylaş Hayatla Kaynaş Projesi" hakkında Valimiz AYAZ'a bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye KARAKOÇ; "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı SOGEP Programı kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 1. 200. 000, 00 TL bütçe ile uygulanması uygun görülen projemiz için 2020 Şubat ayında çalışmalar başlatılmış olup pandemi nedeniyle aksamalara uğrasa da hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edilmektedir.

Bu proje sayesinde hizmet binamız içerisinde; bir adet galoş üretim atölyesi, bir adet el işi ve örgü atölyesi, bir adet okuma yazma sınıfı, bir adet uygulama mutfağı ve kafeterya, bir adet boyama atölyesi ve spor salonu oluşturulacaktır.

Şu ana kadar bina bakım onarımı ve mobilya alımı tamamlanmış olan hizmet binasının önümüzdeki bir aylık süreçte peyzaj çalışmaları, masa, sandalye ve kafeterya malzemelerinin alımı tamamlanacak olup, bir aksama olmadığı takdirde hizmet binamız Ağustos ayı sonunda faaliyetlerine başlayacaktır. " dedi.

Şabanözü Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Valimiz Abdullah AYAZ, yetkililere görevlerinde başarılar dileyerek Rehabilitasyon Merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre