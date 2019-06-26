Valilikten muhtarlara "yetki ve sorumluluk" eğitimi

Çorum Valiliği, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan muhtarlara yönelik eğitim düzenledi.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleşen eğitimde çeşitli kamu kuruluşlarının temsilcileri, devletin vatandaşlara verdiği hizmetler hakkında muhtarlara bilgi verdi. Eğitimde ayrıca muhtarların görev ve sorumluluk alanları da anlatıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, ilk kez seçilen muhtarlara görev ve sorumluluklarını anlatmak amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Eğitim sayesinde ikinci dönemine seçilen muhtarların da bilgilerini tazelendiğini belirten Çiftçi, "İstedik ki ilk kez seçilen muhtarlarımızı görev ve yetkileri konusunda bilgilendirelim. Görevimizi, yetkimizi ve sorumluluğumuzu bilirsek insanımıza, mahallemize, köyümüze daha faydalı olabiliriz. Sorunu nereye ileteceğimizi, çözümü nerede aramamız gerektiğini bilirsek, sonucun da çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Eğitimde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İŞKUR Müdürlüğü, Türk Telekom, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, Nüfus Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile AB ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü görevlileri, muhtarlıkların alanına giren iş ve işlemler hakkında bilgi aktardı.

Kaynak: AA