Valilik'ten HDP binasına yapılan saldırının ardından çıkan iddialara yalanlama
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Valilik'ten HDP binasına yapılan saldırının ardından çıkan iddialara yalanlama

Valilik'ten HDP binasına yapılan saldırının ardından çıkan iddialara yalanlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Valiliği, HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiasının tümüyle gerçek dışı olduğunu açıkladıKonak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer (27),...

İzmir Valiliği, HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiasının tümüyle gerçek dışı olduğunu açıkladı

Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer (27), parti binasında Deniz Poyraz'ı (38) başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan silahlı saldırgan Gencer, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten açıklama

Olayın ardından bazı medya organlarında saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği, bilgisayarlara format atıldığı, sanığın valiliğe ait bir otelde konakladığı ve müştemilattan yararlandığı iddialarına İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten açıklamada, "İlimizde dün yaşanan, bir siyasi partinin il binasına ve çalışanına yönelik elim olayla ilgili bazı mecralarda yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Olay olduğu andan itibaren tüm adli olaylarda olduğu gibi yargı süreci başlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kontrolünde, polis tüm delilleri toplamıştır. Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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