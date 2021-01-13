Vali Yerlikaya'dan yağmur tweeti: Seni çok özlemiştik

İSTANBUL'un yağmur özlemi son buldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, gün boyu süren yağışın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya video ile paylaştığı notta ise "Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun" dedi. Vali Yerlikaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ