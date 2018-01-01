Vali Yerlikaya'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.



Vali Ali Yerlikaya, ziyarette şehitlerin ve onları yetiştiren ailelerinin haklarının ödenmeyeceğini söyleyerek, "Sizleri kendi ailelerimiz, yakınlarımız olarak görüyoruz. Sizlerin sağlık, huzur ve afiyette olmanız en büyük temennimiz. Şehitlerimizin en değerli emaneti olarak sizlerin, iyi gün kötü gün ayırmadan her zaman yanındayız. Devletimizin bütün kurumları ve yöneticileri şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındadır" dedi.



2018'de de Şehit ailesi ziyaretlerini sık sık gerçekleştireceğini yineleyen ve ailelerin gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Vali Yerlikaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum" şeklinde konuştu. Vali Yerlikaya yeni yılın tüm ailelere afiyet getirmesi dileklerini iletirken, Şehit aileleri de Vali Yerlikaya'yı evlerinde misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için Vali Yerlikaya'ya dua ve teşekkür etti.



Vali Yerlikaya'nın şehit ailelerinde Şehit Polis Memuru Gökhan Özdemir'in anne ve babası Elmas-Nebi Özdemir ve ailesi, Şehit Jandarma Onbaşı Şıh Mehmet Demir'in anne ve babası Kudret ile Ali İhsan Demir, Şehit Gardiyan Ahmet Nuri Çetin'in eşi Fatma Çetin, Şehit Polis Memuru Taner Canpolat'ın annesi Güllü Er Canpolat, Şehit Piyade Onbaşı Zeynel Bozgeyik'in annesi Elif Bozgeyik, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Nuri Akdemir'in annesi Gülşen Akdemir, Şehit Polis Memuru Ali Hacıarap'ın eşi Emel Hacıarap, Şehit İkmal Astsubay Veysel Gündoğdu'nun eşi Meltem Gündoğdu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki Can'ın anne ve babası Hatice-Zeki, Şehit Piyade Er Hanifi Özpekmezci'nın babası Ömer Özpekmezci'yi ziyareti yer aldı. - GAZİANTEP