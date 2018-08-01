Vali Yazıcı: "Şehit Düşen 11 Aylık Bedirhan Bugün 885 Bedirhan Olarak Doğuyor" - Balıkesir

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören 885 özel harekat polisi düzenlenen törenle mezun oldu.

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Hakkari'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit düştüğünü anımsattı.

Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek ve annesinin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Yazıcı, "Şehit düşen 11 aylık Bedirhan bugün 885 Bedirhan olarak doğuyor. Allah'ın izniyle binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış bu güzel vatanımızı bu aşağılık hainlere bırakmayacağız. Bu millet, kahramanlarını da hainlerini de unutmaz. Bu vesilesiyle huzurumuza ve birliğimize kasteden menfur terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yazıcı, son günlerde Türkiye'yi kaos ve kargaşaya sürüklemek isteyen bazı iç ve dış odakların planlar yaptığına şahit olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir kez daha teyit etmek isterim. Kimse halkımızın ve devletimizin saldırılar karşısında herhangi bir şekilde tereddüt göstereceğini düşünmemelidir. Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki, devletimiz asla tehditlere, şantajlara boyun eğmez. Bugünler herkes için bir sınavdır. Biz her zaman milli birliğimizi korumak, vatandaşlarımız arasındaki huzur ve sükunu temin etmek ve ülkede asayişi sağlamak için ne gerekiyorsa bütün tedbirleri alacağız. Ortaya koyduğumuz net tavrın, bundan sonra da aynı kararlılıkla süreceğini buradan bir kez daha yineliyorum. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır."

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yenikalaycı da 885 genç polisi özel harekat birimine uğurlamaktan gurur duyduklarını belirterek, eğitim merkezindeki görevlerinin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, mevzuata hakim, operasyonel yeterliliği yüksek, vatan, millet, bayrak sevdalısı, devlete sadakatle bağlı personel yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Çomaklı ise bugün Balıkesir'de 885, ülke genelinde de 3 bin 386 mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi polis memuru Kazım Çağatay Kocaoğlu, yaş kütüğüne plaket çaktı, Vali Yazıcı, dereceye giren mezunlara hediyeler verdi.

"Fetih" marşını okuyan ve yemin eden mezunların yakınları duygulu anlar yaşadı. Tören geçişi sonrası mezun polisler, aileleriyle bir araya geldi.