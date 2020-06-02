Vali Yazıcı, Edremit'te yatırımları inceledi
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Vali Yazıcı, Edremit'te yatırımları inceledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Edremit'te son yıllarda eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda hayata geçirilen önemli yatırımları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yazıcı, Edremit'te yatırımları inceledi
02.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:23

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Edremit'te son yıllarda eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda hayata geçirilen önemli yatırımları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Edremit'te son yıllarda birçok alanda önemli yatırım ve proje hayata geçirilmiş bulunmakta. Bu kapsamda ilçeye önemli katma değer sağlayacak; Edremit Halk Kütüphanesi, Edremit Kültür Merkezi ve 750 Kişilik Kapalı Spor Salonu, Edremit Hükümet Konağı, Kapalı Yüzme Havuzu'nun son durumları ile ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Edremit'te yatırımların her aşamasını yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Edremit'e bir ziyaret gerçekleştiren Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yapımı devam eden yatırımlardan ilk olarak Edremit Halk Kütüphanesi inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Edremit Kültür Merkezi ve 750 Kişilik Kapalı Spor Salonu yapım işini inceleyen Vali Yazıcı, son olarak da Güre'de yapılan Yeni Karayolları Şantiyesini ziyaret ederek yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Yazıcı ilçedeki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede; yapımı hızla devam eden kamu yatırımlarının her aşamasını yakından takip etiklerini belirterek, Edremit'in yatırım noktasında hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı açıklamada; "Sayın Valimiz Ersin Yazıcı sık sık ilçemizi ziyaret ederek ilçemizde yapımı devam eden yatırımları titizlikle takip etmektedir. Bugün Edremit İlçemizde yapımı devam eden yatımların son durumlarını Sayın Valimiz Ersin Yazıcı ile birlikte inceledik. İnşallah kısa süre içerisinde bu yatırımları tamamlayarak ilçemize kazandıracağız" dedi.

Edremit'in hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu belirten Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Edremit Kaymakamlığı olarak ilçemizi her alanda ön plana çıkartmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Özellikle Edremit'te ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu anlamda ilçemize kazandırılacak önemli bir yatırım olarak gördüğümüz ve ortalama bin 500 istihdam oluşturacak "Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri-Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi yatırımı, yeni hükümet konağı, yeni halk kütüphanesi, kültür merkezi ve kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu vb. gibi birçok önemli yatırım ile önümüzdeki süreçte yapılmasını planladığımız fakülte, yükseköğretim yurdu gibi yeni yatırımlarımız ilçemize büyük bir katma değer sağlayacaktır.

İlçemize bu yatırımların kazandırılmasında başta Sayın Valimiz Ersin Yazıcı olmak üzere emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum "dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette; Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, YİKOB yetkilileri ve işletmelerin müteahhitleri bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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