Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret
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Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret

Bilecik Vali yardımcıları Bayırköy ziyaretinde belediye başkanından belde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldılar.

12.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:23
Vali yardımcılardan Bayırköy'e ziyaret

Vali yardımcıları ziyaretinde belediye başkanından belde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldılar.


Bilecik Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve , Bayırköy beldesinde bir takım incelemelerinin ardından Bayırköy Belde Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yaman, vali yardımcılarına belde de yapımı devam projeler ve 2020 yılında hayata geçecek yatırımlar hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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