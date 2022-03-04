ERZURUM (İHA) - Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı

Erzurum'da gerçeğini aratmayan tatbikat

ERZURUM - Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, 1-7 Mart tarihleri arasındaki kutlanan " Deprem Haftası" kapsamında Erzurum'da tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak okullarda düzenlenen deprem tatbikatında Erzurum Yakutiye İlçesinde bulunan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda yapılan tatbikata il protokolü de katıldı.

Tatbikata Kızılay, AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye ekipleri de katkı sağladı. Kızılay stant açarak depremde gıda zorluğu çekenlere yiyecek dağıtımı yaptı.

Tatbikata Erzurum valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz sınıfta öğrencilerle birlikte tatbikata katıldı. Önce öğrencilerle sıraların altına kapanan Vali ve büyükşehir Belediye Başkanı daha sonar hep birlikte okul bahçesine çıktı.

Erzurum Valisi Okay Memiş tatbikat sonrası yaptığı değerlendirmede, "Tüm Türkiye'de 81 ilde ve tüm okullarda deprem tatbikatları yapıldı. Erzurum ki bin 200 okul ve yaklaşık olarak 150 bin öğrencimizle Erzurum ve ilçelerinde ki tüm okullarda bu tatbikat yapıldı. Deprem anında ne yapmalıyız, hızlı tahliye nasıl oluru yaşadık. İçişleri Bakanlığı 2022 yılını afet tatbikat yılı olarak ilan etti. İçişleri Bakanımız geçen hafta Erzurum'daydı birlikte kış tatbikatı yaptık. Yapılan tatbikatların hemen hemen hepsini bizler mizansen olarak yaşıyoruz. Erzurum zor bir coğrafyada olduğundan bu tür hadiseleri sıkça yaşıyoruz. Vatandaş artık nerede bu Devlet demiyor anında vatandaşın yanındayız" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Kentsel dönüşüme gayret gösteren illerin başında geliyoruz. Şehirde bulunan çöküntü veya eski binaları yıkarak yerlerine sağlam, dayanıklı binalar yapıyoruz. Tedbirli olduğumuz sürece deprem öldürmez, sağlam binalar yapmalıyız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise tatbikat sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Erzurum'da bin 200 okulda, 150 bin öğrencimizle deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Öğrenciler sınıflarında söyleneni yaptıktan sonra okul dışına hızla tahliyelerin yapılmasını gösterdik. Ülke olarak bu tür afetleri inşallah yaşamayız. Afet olduğunda da tedbirli olmalıyız."

Okul bahçesine çıkan öğrenciler burada sınıflarına göre sınıf öğretmenleri tarafından halka oluşturarak öğrencilerin güvende kalmaları sağlandı.