Vali Ünlü "Bir Daha Böyle Acıların Yaşanmamasını Temenni Ediyorum"
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Vali Ünlü "Bir Daha Böyle Acıların Yaşanmamasını Temenni Ediyorum"

Vali Ünlü 'Bir Daha Böyle Acıların Yaşanmamasını Temenni Ediyorum'
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Ünlü, yayınladığı mesajda; "22 Ağustos 2020 tarihinde etkili olan aşırı yağışların ardından ilimizde yaşanan sel felaketi neticesinde 5 kahraman Jandarmamız şehadet mertebesine ulaşmış, 6 vatandaşımızın cansız bedeni bulunmuş, biri greyder operatörümüz olmak üzere 4 vatandaşımız da kaybolmuştur.

Sel felaketinin ardından Sn. Cumhurbaşkanımız, Sn. Bakanlarımız, komşu illerimizin Valileri ve görevlileri, bürokratlarımız, takviye ekipler, belediyelerimizin personelleri ve STK mensupları ilimize gelerek yaraların sarılması için büyük bir çaba sarf etmiştir.

Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında durduğu, mağduriyetlerin hızlıca giderildiği bu bir yılda çok şükür ki afetin izleri önemli ölçüde silinmiştir. Geriye kalan süreçte de İnşallah çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Geçen sene yaşadığımız afetten hemen sonra tüm Türkiye tek yürek olup, Giresun için yardıma koşmuştu, şimdi sel ve yangın bölgelerindeki afetzede vatandaşlarımıza 'Ben de varım' diyerek ayni ve nakdi yardımlarımızla destek olmalı, birlik ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz.

Bu vesileyle 22 Ağustos 2020'de ilimizde yaşanan sel felaketinde ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde şehadete eren kahramanlarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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