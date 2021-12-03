Vali Ünlü, Belediyenin Toplu Açılış Törenine Katıldı

GİRESUN MERKEZ, GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, Giresun Belediyesi tarafından hayata geçirilen dört projenin toplu açılış törenine katıldı.

Giresun Merkez Bulancak Durağı mevkiinde 3 Aralık Cuma günü saat : 13. 30'da gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle; Bulancak Durağı şehir girişi ve çevre düzenleme projesi, Alparslan Caddesi cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma projesi, yöresel ürünler pazarı projesi ve yeni hizmet binasının resmi açılışı yapıldı.

Törene; Vali Enver Ünlü, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Belediye Başkan Vekilleri Hasan Yılmaz ve Salih Özdemir, Giresun Belediye Başkan Yardımcıları Şerafettin Vurgun, Osman Öden ve Abdurrahman Demirel, Belediye Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, STK Başkanları siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

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