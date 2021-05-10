VALİ TUTULMAZ VAKA SAYILARI 560'LARDAN 170'LERE DÜŞTÜ

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, tam kapanma öncesi artış eğiliminde olan vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, "560'lara kadar çıkan vakalarda 170'leri gördük" dedi.

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, tam kapanma öncesi artış eğiliminde olan vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirterek, "560'lara kadar çıkan vakalarda 170'leri gördük" dedi.

Tam kapanma öncesi 17-23 Nisan tarihleri arasında 100 binde 578,82 oran ile vaka artışı en fazla yaşanan iller arasında birinci olan Zonguldak, ardından açıklanan tabloda vaka sayılarında düşüşe geçti. Vaka oranı, 246,45'lik azalışla 332,37'ye geriledi. Tam kapanma döneminde vaka sayılarında azalış devam etti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, belediye başkanı Ömer Selim Alan ile birlikte kent merkezinde yaptığı denetimler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Tutulmaz, vaka sayılarının düşüşe geçtiğini ifade ederek, "Şu anda vaka sayıları iyiye doğru gidiyor. Dün itibariyle 170'leri gördük. Bu rakamlar 560'lara kadar çıkmıştı. Şu anda aşağı doğru ilerliyoruz ancak bu yeterli değildir. Bizim hedefimiz sıfırlara doğru gitmemiz lazımdır. Bayram öncesi kentte ister istemez bir hareketlilik var. Emekli maaşları ve sosyal yardımlar olması nedeniyle insanlar bankaların önünde bekleyerek yığılma oluşturuyor. Bunlar olmasa çok iyi olacak. Zonguldak'ın dar olması itibari ile insan yoğunluğunu daha kalabalık gösteriyor. Ancak daha geniş bir ortamda olsaydık bu kalabalık gözükmeyecekti. Hepimiz uyuması gerekiyor bunun başka yolu yok. Biz ümitliyiz halkımız bu zamana kadar destek verdi ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerdir. Biz bunu başaracağız inşallah 170'leri gördük daha da aşağı ineceğiz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı