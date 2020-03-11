Vali Toprak ve Başkan Kavuş'tan duyarlı öğretmenlere teşekkür ziyareti
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Vali Toprak ve Başkan Kavuş'tan duyarlı öğretmenlere teşekkür ziyareti

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, örnek bir duyarlılık göstererek okullarındaki maddi imkanları yeterli olmayan öğrencilere aralarında para toplayarak yardımcı olan Meram Mehmet...

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Vali Toprak ve Başkan Kavuş'tan duyarlı öğretmenlere teşekkür ziyareti

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, örnek bir duyarlılık göstererek okullarındaki maddi imkanları yeterli olmayan öğrencilere aralarında para toplayarak yardımcı olan Meram Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyarette bulunan protokolü okul idarecileri karşıladı. Okul Müdürü Cavit Arıtürk, Vali Toprak ve Başkan Kavuş'a okul hakkında bilgi verdi. Kendi aralarında topladıkları paralarla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan idareci ve öğretmenlere gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı teşekkür eden Başkan Kavuş, "Çocuklara hem öğretmenlik, hem de abilik ablalık yapan sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bunu öğrendiğimde valimiz ile paylaştım. 'Hemen ziyaret edelim, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerini tebrik edelim' dedi. Bu ziyaretimizin sebebi bu. Yaptığınız şey hepimizin çok hoşuna gitti. Bu milletin bir evladı, bir Anadolu insanı olarak yaptığınız şeyden büyük gurur ve mutluluk duydum. Öğrencileriniz için yaptığınız bu fedekarlık sıradan bir yardım değil, geleceğe mühür vuracak güzel bir davranıştır" diye konuştu.


"Bu davranışın herkese örnek olmasını ümit ediyorum"


Sözlerine, "Özlediğimiz, istediğimiz tablo bu" diyerek başlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan öğretmenlere teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğinin altını çizdi. "Mesaimiz dolsa da gitsek" diye düşünmek yerine öğrencisini, onun ve milletin geleceğini düşünmüş olmanın paha biçilemez kıymette olduğunu ifade eden Vali Toprak, "İşte bu adanmışlıktır. Gurur duyulacak örnek alınacak bir davranıştır. Bu davranışın herkese ve her kesime örnek olmasını ümit ediyorum. ve bu ince düşüncenizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Vali Toprak, Başkan Kavuş ve beraberindekiler daha sonra okulu ve sınıfları gezdi. Sınıflarda öğrencilerle de sohbet eden Vali Cüneyit Orhan Toprak, onlara kendi öğrencilik hayatından kesitler anlattı. Vali Toprak, bir sınıfta gördüğü şehitler panosu için sınıf öğrencilerine övgüler yağdırdı. "Bu ülke ayakta duruyorsa şehitler sayesindedir" diyen Vali Toprak, "İnsanların ihtiyaç sıralaması var. Bunların belki de en önemlisi vatandır. Vatan olmazsa hiçbir ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamıyorsunuz. Önce emniyette olmanız gerekiyor. İşte bu emniyetin güvencesi şehitlerimizdir. Bizler onlara minnettarız. Üstümüze görev düşerse her birimiz o göreve hazırız. Vatan söz konusu olduğunda hepimiz canımızı vermeye hazırız. Sizleri de bu konuda hassasiyet gösterdiğiniz için tebrik ediyorum" diye konuştu.


Vali Toprak, Kaymakam Çelik ve Başkan Kavuş ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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