Vali Toprak, Tropikal Kelebek Bahçesi'ni Gezdi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı Konya Tropikal Kelebek Bahçesinde ağırladı. Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi ve tarihi Sille Mahallesini geçtiğimiz haftalarda ziyaret eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu kez şehrin önemli turizm destinasyonundan biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret etti.

"Konya turizmine katkı sağlayan her çalışma kıymetlidir"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekaytrırmacı ile birlikte bahçeyi gezen Vali Toprak'a bahçedeki faaliyetler ve kelebeklerin tropikal yaşam öyküleri ile ilgili bilgiler verildi. Konya turizmine katkı sağlayacak her çalışmanın değerli olduğunu ifade eden Vali Toprak, "Avrupa'nın en büyük Tropikal Kelebek Bahçesi özelliğini taşıyan kelebek bahçesinin yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"Tropikal Kelebek Bahçesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, ziyarette Kelebekler Vadisi Parkı'nda sürdürülen çalışmalarla ilgili Vali Toprak'a bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı, 385 bin m alana sahip olan ve Konya'nın en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkının Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi gibi diğer ziyaret mekanlarıyla her yaştan insanın önemli bir uğrak yeri olmayı başardığını söyledi.

Tropikal Kelebek bahçesine ayrı bir başlık açan Pekyatırmacı, "Konya her yıl Hazreti Mevlana'yı ziyaret etmek için gelen yerli ve yabancı binlerce insanımızı ağırlayan kadim bir şehir. Bu bağlamda belediyemiz tarafından hizmete kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçemizle Konya'ya gelen misafirlerimiz için yeni bir ziyaret alanı oluşturmuş olduk. 7 bin 600 m alanda 150 türe ait 20 binden fazla tropikal bitki ve 45 türde binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçe kısa süre içinde 1 milyon 500 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Kelebek figüründeki mimari tasarımıyla da Türkiye'nin en prestijli eserleri arasında yer alan bahçe Türk gayrimenkul sektörü tarafından "Sign of The City Awards" 2018 yarışmasında birinciliğe layık görüldü" dedi. - KONYA

