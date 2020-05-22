Vali Toprak'tan vatandaşa, bayramda teknolojiyi kullanın mesajı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Toprak, mesajında, toplumun değerlerinin yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla dolu bir ayın uğurlanarak, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunun paylaşıldığını belirtti.

Bayramların, kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu, manevi değeri yüksek, özel günler olduğunu anımsatan Toprak, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Ramazan Bayramı her senekinden biraz farklı olarak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşlarımızın korunması adına devletimizin almış olduğu tedbirlerin uygulanacağı bir bayram olacak. İletişim ve teknoloji çağı olan günümüzde, uzaklıkların bir telefon kadar yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bayram sevdiklerimizle kucaklaşıp sarılamayacağız. Ancak hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla buluşacak ve daha güzel gelecek zamanlar için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, sıkıntılı süreçten vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kurtulması için canla başla görev yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımın, Konyalı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA