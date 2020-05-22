Vali Toprak'tan vatandaşa, bayramda teknolojiyi kullanın mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Toprak'tan vatandaşa, bayramda teknolojiyi kullanın mesajı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Toprak'tan vatandaşa, bayramda teknolojiyi kullanın mesajı
22.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:23

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Toprak, mesajında, toplumun değerlerinin yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla dolu bir ayın uğurlanarak, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunun paylaşıldığını belirtti.

Bayramların, kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu, manevi değeri yüksek, özel günler olduğunu anımsatan Toprak, şunları kaydetti:

"Bu yıl, Ramazan Bayramı her senekinden biraz farklı olarak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşlarımızın korunması adına devletimizin almış olduğu tedbirlerin uygulanacağı bir bayram olacak. İletişim ve teknoloji çağı olan günümüzde, uzaklıkların bir telefon kadar yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bayram sevdiklerimizle kucaklaşıp sarılamayacağız. Ancak hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla buluşacak ve daha güzel gelecek zamanlar için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, sıkıntılı süreçten vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kurtulması için canla başla görev yapan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımın, Konyalı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülçin Ergül Hatice Çarpar Orhan Gencebay Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Vali Toprak'tan vatandaşa, bayramda teknolojiyi kullanın mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:26:37. #1.15#
title