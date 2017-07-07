Vali Toprak, Genç Çiftin Nikâh Törenine Katıldı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, evlenmeye karar veren Gizem Onay ve Emirhan Keskin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.



Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin'in oğlu Emirhan Keskin ve Gizem Onay için Hakkari Evi'nde düzenlenen nikah törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çiftin yakınları katıldı. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in kıydığı nikahın şahitliğini Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu yaptı.



Vali Cüneyit Orhan Toprak, nikah şahitliğini yaptığı çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek evlenme cüzdanını gelin Gizem Onay'a verdi. Burada bir konuşma yapan Vali Toprak, "Bu iki güzel gencimiz birbirleriyle anlaşarak ülkemizin, vatanımızın en temel kurumu olan aile müessesini oluşturmak üzere karar vermişler. Bu tarih itibariyle de bu amaçlarını gerçekleştirmiş oluyorlar. Kendileri inşallah mutlu bir hayata, mutlu bir geleceğe, mutlu bir yuvaya kavuşurlar. Bizler de onların bu mutlu anını paylaşmaktan, burada bulunmaktan, buna şahitlik etmekten ayrıca gurur ve mutluluk duyuyoruz. İnşallah karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde çok mutlu bir ömür sürecekler. Allah nasip ederse de vatanlarına, milletlerine bağlı faydalı, büyüğünü, küçüğünü bilen evlatlar yetiştirecekler. Biz de bu şahitlik görevini icra etmekten, burada sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutlu olduk. Ben çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.



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