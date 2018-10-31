Vali Tekinarslan'dan Belediyeye Veda Ziyareti

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara'ya veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara'ya veda ziyaretinde bulundu.

Vali Tekinarslan'ın veda ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Çirtikoğlu, Ahmet Polat ile belediye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Kara," Valimiz Dr. Mehmet Tekinarslan veda ziyareti için belediyemizi ziyaret etti. Kendilerine bu ziyaretlerinden ve Kilis'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder yeni görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu. - KİLİS