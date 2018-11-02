Vali Tekinarslan'a Veda Yemeği

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan nedeniyle bir veda yemeği verildi.

Veda Yemeğine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun; Fırat Kalkanı ile Zeytin Halı haraket sahasında görev yapan Adana 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener ile Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve Kilis ile Gaziantep'ten daire ümir ve müdürleri ile sivil toplum örgütü üyeleri katıldı.

Veda yemeğinde Vali Tekinarslan'ın Kilis'te bulunduğu sürede yürüttüğü çalışmaları anlatan sinevizyon izlendi.

Vali Tekinarslan, veda konuşmasında, Kilis'in küçük bir şehir olmasına karşın büyük işler başardığını ifade ederek,"Terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD'nin saldırılarına Kilis'in hedef olmasına rağmen, şehit ve yaralılarımız olmasına rağmen vatandaşlarımız dik durmuştur. Suriyelileri merhametle yaklaşmıştır. Bu duruşuyla tüm dünyanın takdiri toplamıştır. Kilis'te görev yaptığı süre içerisinde elimden geleni yaptım. Merkezinde insanların olduğu, kararlarını vicdan, şefkat ve adaletin belirlediği yönetim olacak' demiştik. İnşallah onu bir ölçüde başarmışızdır. Bizler birbirimizi sevdiğimiz sürece, samimiyetimizden taviz vermediğimiz sürece, dürüstçe ve mertçe dertlerimizi birbirimize açtığımız, çözümleri hepimizin kabul edebileceği müşterek topladığımız sürece inşallah gelecek çok daha güzel olacak" dedi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'inde birer konuşma yaptığı gecede, Vali Tekinarslan'a çeşitli hediyeler verildi.

Vali Tekinarslan, daha sonra katılımcılarla vedalaştı. - KİLİS