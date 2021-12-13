Vali Soytürk'ten GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'a taziye ziyareti
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan'ın vefat eden annesi Hacı Döndü Kaplan için Kilis Valisi Recep Soytürk, taziye ziyaretide bulundu.
KİLİS (İHA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan'ın vefat eden annesi Hacı Döndü Kaplan için Kilis Valisi Recep Soytürk, taziye ziyaretide bulundu.
Bir süreden beri tedavi gören Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan'ın annesi Hacı Döndü Kaplan dün Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Erikli Yayla Köyünde defin edilmişti. Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli ilçesi Erikli Yayla köyüne giderek, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan'a taziye ziyaretinde bulundu. - KİLİS
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