Vali Soytürk şehit aileleri ile bir araya geldi
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Vali Soytürk şehit aileleri ile bir araya geldi

Vali Soytürk şehit aileleri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Valisi Recep Soytürk, eşi Nurdan Soytürk, Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Nuri Akdemir ile şehit Polis memuru Sinan Akdemir'in aileleri ile bir araya geldi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, eşi Nurdan Soytürk, Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Nuri Akdemir ile şehit Polis memuru Sinan Akdemir'in aileleri ile bir araya geldi.

Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk şehit ailelerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. Kilis'in Mısırcık köyünde yaşayan Şehit Polis Memuru Sinan Akdemir'in babası Ali Akdemir'i ziyaret ettiler Daha sonra Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Nuri Akdemir'in eşi Aysel Akdemir ile bir araya gelen Soytürk, şehit yakınlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Nuri Akdemir, 1 Ağustos 2012 yılında Diyarbakır'da mayınlı saldırının ardından çıkan çatışmada şehit olmuştu. Sinan Akdemir ise 2 Temmuz 2016 Şanlıurfa'da, 2 arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu. - KİLİS

Vali Soytürk şehit aileleri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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