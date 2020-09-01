Vali Soytürk Polateli ilçesinde incelmelerde bulundu Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk, Kaymakamlık binası önünde Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Soysal'dan İlçenin genel durumu ile ilgili bilgi alan Vali Soytürk daha sonra Polateli Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Hakkı Çelik'ten bilgi aldı. Vali Soytürk Belediye ziyareti sonrasında ilçeden ayrıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA