Vali Soytürk Polateli ilçesinde incelmelerde bulundu
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Vali Soytürk Polateli ilçesinde incelmelerde bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk Polateli ilçesinde incelmelerde bulundu
01.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:19

Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk, Kaymakamlık binası önünde Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Soysal'dan İlçenin genel durumu ile ilgili bilgi alan Vali Soytürk daha sonra Polateli Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Hakkı Çelik'ten bilgi aldı. Vali Soytürk Belediye ziyareti sonrasında ilçeden ayrıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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