Vali Sonel ve Korgeneral Erbaş, Komandolarla Bayramlaştı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Kurban Bayramı nedeniyle 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandolarla bayramlaştı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev başındaki komandoların bayramını kutladı. Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Bugün aramızda çok değerli 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş Paşamız, Jandarma Bölge Komutanımız ile birlikte siz kahramanlarımızın bayramını kutlamaya geldik. Memleketimiz için, milletimiz için yurt içinde ve yurt dışında en son Afrin'de yapmış olduğunuz kahramanlıklar için hepinizden Allah razı olsun. Tunceli'de 4. Komando Tugayımız, jandarmamız, emniyetimiz teröristlerle mücadelede kahramanlıklar gösterdiler. Sizlerden Allah razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Yüce Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Ailenizle birlikte nice sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu, gönlünüz mutlu olsun" dedi.

Vali Sonel ve Korgeneral Erbaş'tan gaziye ziyaret

Vali Tuncay Sonel ve Korgeneral Osman Erbaş ile beraberindekiler bayramlaşmanın ardından 14 Ağustos 2018 tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Gazi Jandarma Özel Harekat Yücel Kökden'i ziyaret etti. Vali Sonel, Korgeneral Erbaş ve beraberindekiler yaralı gaziyle bir süre sohbet edip Kurban Bayramı'nı kutladıktan sonra geçmiş olsun dileklerini iletti. - TUNCELİ