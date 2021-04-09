Vali Sonel: "Kadına yönelik şiddet hiç olmasın istiyoruz"

Ordu'da, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ordu'da, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ordu Valiliği toplantı salonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 2020-2021 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' kapsamında bugün 81 ilde eş zamanlı olarak toplantı yapıldı. Toplantının açılış bölümüne, video konferans yoluyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Toplantının açılışında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk birer konuşma yaparak, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar, uygulamalar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundular.

"Kadına yönelik şiddet hiç olmasın istiyoruz"

Çeşitli bilgilendirmeler ve sunumun ardından tamamlanan toplantının kapanışında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, kadına yönelik şiddeti önlemek adına yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Kadınlarımız anamızdır, eşimizdir, kız kardeşimizdir, kızımızdır. Hakikaten onlar bizim için çok önemlidir. Ben eminim ki toplumumuzun geneli bu bilinç içerisindedir. Kadına şiddet hiç olmasın istiyoruz. Onun için her yerde anlatacağız. Okullarda anlatacağız, işyerlerinde anlatacağız, muhtarlarımız vasıtasıyla anlatacağız. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. 19 ilçemizle biz bir aileyiz. Biz, yapılması gereken ne varsa yapacağız bu konuda. Tüm birimlerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. 5 milyon kadınımızın cep telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesi konusunda tüm çabamızı sarf edeceğiz. Kadına şiddet, böyle bir olay karşısında hepimiz çok üzülüyoruz. Bazı olaylar karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ordu Ailesi olarak, ülke olarak bir kadınımızın saçının teline zarar gelmesin istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız" dedi.

Toplantıya katılan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, kadınların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının başkanları da kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı