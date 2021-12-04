Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, Farkındalık Etkinliğine Katıldı

BARTIN (Habermetre) - 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği (BOEDDER-SK) tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, BOEDDER-SK Başkanı Berna Şengün, Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, Kozcağız Engelliler Derneği Başkanı Mutlu Ünlü, Kızılay gönüllüleri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

BOEDDER-SK Başkanı Şengün ve Belediye Başkanı Akın'ın konuşmalarından sonra kürsüye gelen Vali Güner, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalara destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Ardından özel gereksinimli bireyler tarafından hazırlanan programda Engelsiz Adımlar Semazen Gösterisi, müzik grubu şarkılarının seslendirilmesi ile yüz boyama, çuval yarışı gibi aktiviteler yer aldı.

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