Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
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Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti

Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son günlerde yaşanan orman yangınlarının Balıkesir'de de yaşanmaması için Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla birçok tedbir alınıyor.

Son günlerde yaşanan orman yangınlarının Balıkesir'de de yaşanmaması için Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla birçok tedbir alınıyor. Orman yangınıyla mücadelede ilgili tüm kurumlar İl genelinde teyakkuz durumunda görev yapıyor.

Vali Hasan Şıldak ormanları korumak için görev başında olan personeli ziyaret etti. Vali Şıldak, milli servet olan ormanları koruyan personeli ziyaretinde; Altınoluk Orman İşletme Şefliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Edremit Grup Amirliği, Kadıköy Jandarma Asayiş Noktası ve Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Personele özverili çalışmaları için teşekkür eden Şıldak, tedbirler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelerinde Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ile İlçe Jandarma Komutanı, Orman İşletme Müdürü ve Milli Parklar Şefinin eşlik ettiği Vali Şıldak "Balıkesir olarak bu süreci en hassas şekilde yönetmek için alarm durumundayız. Bütün birimlerimiz sahada. Hazırlıklarımızı yaptık ve her gün güncelliyoruz. Çıkan yangınlara en hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Muğla ve Antalya'da devam eden yangınların bir an önce kontrol altına alınması için dua ediyoruz, personelimize Allah'tan güç vermesini diliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu günlerde ormanlara karşı çok daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Çok basit ihmaller, sorumsuz davranışlar bu yeşil örtüyü karartabiliyor. Ağaç ve ot olan, bitki olan her ortamda ateşten uzak durulması bir mecburiyet. Ayrıca ormanlara giriş çıkış yasağını da en katı şekilde uyguluyoruz. İkinci bir karara kadar bu yasağı sıkı biçimde uygulayacağız." Dedi - BALIKESİR

Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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