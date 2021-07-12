VALİ SEYMENOĞLU KILIÇ KÖYÜNDE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Isparta Valisi Vali Ömer Seymenoğlu, beraberinde Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç köyünü ziyaret etti.

Isparta Valisi Vali Ömer Seymenoğlu, beraberinde Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç köyünü ziyaret etti.

Köy kahvehanesinde Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Seymenoğlu vatandaşlar ile bir süre sohbet etti, Kılıç köyünün ihtiyaçlarına yönelik sorunları dinledi.

Kaynak: Habermetre