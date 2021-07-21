Vali Şentürk'ten Ertuğrul Gazi Türbesi'ne veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Vali Bilal Şentürk, veda ziyaretlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanan Vali Bilal Şentürk, veda ziyaretlerini tamamladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde; eşi Münevver Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer ile birlikte Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret eden Vali Şentürk, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli askerlerin 'saygı nöbeti' değişimini izledi. Ertuğrul Gazi Türbesi'nde ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazan Vali Şentürk, şunları ifade etti:

"Bu toprakları mübarek kılan, şehit kanlarıyla bedelini ödeyerek vatan kılan aziz ceddimiz, Ertuğrul Gazi Hazretlerinin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyorum. 27.12.2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Valiliğine atandığım Bilecik'teki görevim sona eriyor. 2 buçuk yılı aşkın bir süre görev yapma şerefine nail olduğum Bilecik ilinde ecdadın izlerinin daha belirgin hale getirilmesinde, genç kuşağın daha bilinçlendirilmesinde bir katkımız olabildiyse ne mutlu. Bu amaçla Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesinin hemen yanına "Ertuğrul Gazi Camii ve Darül Kurra"sını inşa ederek manevi iklimi zenginleştirmek istedik. Ertuğrul Gazi Obasını (Gençlik Kampı) programlandırıp ihale aşamasına getirdik. Bu kamp ile 600 yıllık Osmanlı Devletinin inşa ettiği medeniyeti öncelikle gençlerimize, ortak gönül coğrafyasını ve de dünyaya kuruluşu yerinden yaşatarak dinletmeyi, tarihin yaşandığı toprakları burada göstermeyi hedefledik. İnanıyorum ki şanlı ecdadımızın inşa ettiği medeniyeti gelecek nesiller daha ileriye taşıyacaktır. Ertuğrul Gazi Hazretleri başta olmak üzere aziz ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı