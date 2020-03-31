Vali Özdemir Çakacak'tan "II. İnönü Zaferi" kutlama mesajı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak II. İnönü Zaferinin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak II. İnönü Zaferinin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Vali Çakacak, "Şanlı tarihi, mücadeleler ve zaferlerle dolu olan Milletimiz; kendisine topyekün savaş açıldığı bir ortamda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yıllar süren büyük bir Kurtuluş Savaşı başlatmış ve bu savaşı nice parlak zaferlerle nihayete erdirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en mühim ve parlak sayfalarından birisi de İnönü önlerinde kazanılan II. İnönü Zaferidir. II. İnönü Zaferinin 99. yılını büyük bir gururla kutluyor, bu şanlı zaferi bizlere armağan eden kahraman ecdadımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Çakacak mesajını şu sözlerle devam etti:

"Bundan tam 99 yıl önce, yani 1 Nisan 1921 günü; yurdumuzu işgale yeltenen emperyalist ve istilacı Batılı devletlerin o günkü taşeronluğunu üstlenen Yunanlılar'a, İnönü önlerinde vurulan büyük darbe ile yalnız düşman yenilmemiş Atatürk'ün ifadesi ile "milletin maküs talihi de" yenilmiştir. Çünkü, İnönü Zaferi daha büyük zaferlere kapı aralamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden süreci hızlandırmıştır. Ecdadımız o günün zor şartlarında, her türlü yokluğa, imkansızlığa rağmen canları pahasına, kanları pahasına bu mukaddes vatanı düşman çizmelerinden temizlemiş ve bize yaşanası ebedi bir yurt bırakmışlardır. Bizler o günün emperyalist devletlerinin bugün de farklı taşeronlar kullanarak içlerinde biz sızı, bir acı gibi kalan Sevr Projesi'ni uygulama isteklerinden asla vazgeçmediklerini çok iyi biliyoruz. Onlar da şunu çok iyi bilmeliler: Türk Milleti olarak 'Ya istiklal ya ölüm!' parolasını hala aklımızda tutuyor ve ülkemize, geleceğimize dört elle sarılıyoruz. Ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına, aynı inanç ve şuurla sahip çıkacağız ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız. İhtiyaç hasıl olduğu vakit Kurtuluş Savaşı'ındaki ruha bürünerek tüm dünyanın karşısına dikilmekten de asla çekinmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle II. İnönü Zaferinin 99. yılını büyük bir gurur ve onurla bir kez daha kutluyorum. Bu mukaddes vatan toprakları için canını, kanını esirgemeyen başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize en derin saygılarımı ve minnetimi arz ederek, şükranlarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA